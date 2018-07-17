Лидер партии "Гражданская позиция", бывший министр обороны Украины (2005-2007 гг.) Анатолий Гриценко выступил против принудительного призыва в армию.

Об этом Гриценко сообщил в эфире телеканала ZIK в программе Vox Populi.

"Я против того, чтобы вернуть срочную службу для всех. Я скажу больше, я за то, чтобы ее полностью отменить", - заявил экс-министр обороны.

Он добавил, что выступает за отмену принудительного призыва в армию и в другие силовые структуры.

"Говорю об этом сейчас открыто, никаких неожиданностей не будет. И эта моя позиция не изменилась уже лет 20 точно. Когда был министром обороны, а еще до того – когда работал в избирательном штабе Ющенко, я написал тогда, предложил, а Виктор Ющенко шел на выборы, утвердил это, что у нас с 2010 года полностью будет контрактная армия", - рассказал Гриценко.

"Меня уволили в 2007 году, я не успел этого сделать. Поверьте мне, как я объявил, что осенний призыв 2009 года будет последний, а далее полностью добровольный контракт, так бы оно и было. К сожалению, потом поменялись приоритеты, поменялись министры, сейчас такая вот ситуация. Я против того, чтобы было возвращение принудительного призыва", - добавил лидер "Гражданской позиции".

При этом, отвечая на вопрос слушателя, а не стоит ли чиновников обязать проходить 10-летнюю службу в армии, Гриценко высказал мнение, что армия формирует у людей хорошие качества, которые будут полезны будущим государственным чиновникам.

"Обязательность, забота о жизни и здоровье подчинённого, обязательное выполнение всех своих обещаний, своевременная плановая работа – вот это те черты, которые помогли бы государственным чиновникам работать эффективнее в интересах людей", - отметил политик.

Сейчас украинская армия комплектуется за счет призыва на срочную и договорную службу мужчин от 18 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, выборы президента Украины намечены на 31 марта 2019 года. Гриценко собирается на них баллотироваться. Согласно последним социологическим опросам, у Гриценко один из наивысших рейтингов доверия среди избирателей.