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Гриценко рассказал об уникальных квитанциях, которые хранит уже 13 лет

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Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко в годы пребывания на посту министра обороны Украины (2005-2007) в случае использования служебного автомобиля в личных целях платил за него из своего личного кошелька.

"У меня все те квитанции за почти три года собранные дома лежат, я могу любому показать", - рассказал он в эфире программы "Hot Guest" на телеканале ТРК ОНТ.

В контексте построения в стране системы власти, которая "работает как часы" и не зависит от фамилии президента, он заметил: для этого "иногда не надо даже законов менять".

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В подтверждение своих слов он привел собственный пример, относящийся к годам его пребывания на посту министра обороны.

"Я работал первые пару недель до полуночи. У меня родилась дочь. Жена звонит и говорит: надо завезти в больницу. А я сижу и работаю, я государственный человек. Я даю команду водителю - государственному - отвезти мою жену в больницу и обратно. Он вернулся, сообщает. Хорошо. Я достаю из кармана, со своего кошелька, сколько там по нормативу за километраж положено - на, неси от меня в кассу эти деньги, я использовал служебный транспорт для своих домашних нужд", - рассказал экс-министр.

По его словам, он не придал этому особого значения – "я просто заплатил - и все, и пошел дальше работать". Но такой жест вызвал недоумение в министерстве и в Генштабе. "Народ не понимает, что это такое", - сообщили Гриценко его помощники.

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Спустя 2 недели он приказал провести проверку своих подчиненных на предмет использования ими служебного транспорта в выходные дни. Она показала неожиданные результаты: во-первых, в 5 раз сократилось количество вызовов служебных машин, во-вторых, "те, кто вызвали, начали платить по квитанции, чего не делали раньше".

"Я не знаю, наверное, я один был такой министр. Но стану президентом - все будут такие министры, и будет всем ясно, что это - государственная работа, а это - твое личное", - подчеркнул политик.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Анатолий Гриценко выступил против назначения иностранцев на посты министров.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Темы
ЭксклюзивВыборы президента Украины 2019Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
Объект
Министерство обороны Украины
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