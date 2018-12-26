МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Гриценко рассказал, как урегулировать ситуацию на Донбассе

951Читать материал на украинском

Урегулировать ситуацию с оккупированным Донбассом можно только в формате четырехсторонних переговоров, участниками которых станут Украина, США, представители Европейского Союза и Россия.

Об этом в эфире канала "Наш" сказал лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

"Мы все понимаем, что если кто-то скажет, что решит этот вопрос завтра, то это неправда. Мы понимаем, насколько ситуация сложная. Каким образом будем искать решение? Формат будет четырехсторонний. Если кто-то считает, что можно поехать к Путину и договориться, иллюзий нет. Не будет такого", — заверил Гриценко.

Он подчеркнул, что на двусторонней основе более слабая страна может договариваться с сильным агрессором только об условиях капитуляции.

"Украина не будет сдаваться и будет добиваться достойных условий. Поэтому надо четырехсторонний формат, где должен быть США и Европа. Состав можно обсуждать. Или это будут и дальше Германия и Франция, или официальные представители ЕС плюс Великобритания как подписант Будапештского меморандума", — говорит политик.

По словам Гриценко, только с участием двух мощных игроков — США и ЕС, которые будут фиксировать все, о чем договорились, и имеют возможность влиять, есть надежда на разрешение конфликта в ближайшие несколько лет.

Напомним, что ранее Гриценко рассказывал о своем участии в международной группе по урегулированию вопросов Донбасса и Крыма.

Персона
Анатолий Гриценко
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
3
4
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Пустобрех..только бла бла бла и никакой конкретики.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Вот вам и "реальный" кандидат в президенты! На вопрос "Как урегулировать конфликт", он фактически ответил "НИКАК!". Это что Гриценко посадит США, ЕС и Путина за стол переговоров? У меня есть только один вопрос ко всем "Кто первый и как далеко пошлет этого "регулировщика"? Кстати все остальные вопросы в Украине этот "регулировщик" будет решать точно так же, а именно "НИКАК"!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Дурак...Весь мир понял что вы украинцы не выполняете то что вы подписывайте....Россия вас просто послала с форматами....Да и причем тут какая та США???
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги