Гриценко рассказал, как урегулировать ситуацию на Донбассе

Урегулировать ситуацию с оккупированным Донбассом можно только в формате четырехсторонних переговоров, участниками которых станут Украина, США, представители Европейского Союза и Россия.

Об этом в эфире канала "Наш" сказал лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

"Мы все понимаем, что если кто-то скажет, что решит этот вопрос завтра, то это неправда. Мы понимаем, насколько ситуация сложная. Каким образом будем искать решение? Формат будет четырехсторонний. Если кто-то считает, что можно поехать к Путину и договориться, иллюзий нет. Не будет такого", — заверил Гриценко.

Он подчеркнул, что на двусторонней основе более слабая страна может договариваться с сильным агрессором только об условиях капитуляции.

"Украина не будет сдаваться и будет добиваться достойных условий. Поэтому надо четырехсторонний формат, где должен быть США и Европа. Состав можно обсуждать. Или это будут и дальше Германия и Франция, или официальные представители ЕС плюс Великобритания как подписант Будапештского меморандума", — говорит политик.

По словам Гриценко, только с участием двух мощных игроков — США и ЕС, которые будут фиксировать все, о чем договорились, и имеют возможность влиять, есть надежда на разрешение конфликта в ближайшие несколько лет.

Напомним, что ранее Гриценко рассказывал о своем участии в международной группе по урегулированию вопросов Донбасса и Крыма.