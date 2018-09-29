Гриценко рассказал, как нужно легализовать оружие в Украине

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко выступил за поэтапную легализацию оружия в Украине.

"Первое, в чем я убежден, - надо легализовать то, что на руках. Неважно, каким образом получено. Знаете, почему люди берут оружие? Чтобы себя защитить, потому что чувствуют себя незащищенными. Нет защиты от силовых структур", - заявил Гриценко в эфире NewsOne.

Он добавил, что есть страны, где оружие легализовано и люди живут спокойно. Есть и такие, где оно легализовано, но время от времени происходят ЧП, как в США.

По словам Гриценко, это зависит от культуры, подготовленности людей, экономического уровня и общего настроения.

"Если дать право всем, я боюсь, что на улице начнут стрелять. Но в то же время нельзя закрывать глаза, что уже много оружия на руках. Легализируйте на первом этапе, проверьте психическое состояние, умение владеть оружием. Надо это делать поэтапно", - считает лидер "Гражданской позиции".

Он подчеркнул, что если бы в Украине нормально работала полиция и люди чувствовали себя защищенными, они бы не нуждались в оружии.

По данным экспертов, на 2017 год суммарное количество легального и нелегального оружия у населения составляло около 5 млн единиц.