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Гриценко припомнил, как вступился за жену и ударил в ухо генерала

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Один из самых рейтинговых потенциальных кандидатов в президенты Украины Анатолий Гриценко припомнил, как семь лет назад применил физическую силу.

"Пробовал обидеть жену в моем присутствии — получил в ухо и не только. Это был депутат, генерал милиции и бизнесмен", - рассказал Гриценко об инциденте изданию theБабель.

При этом имя обидчика Гриценко называть отказывается, но, как предполагает theБабель, это мог быть бывший депутат от Партии регионов Василий Грицак.

Недавно на Yotube-канале журналиста Дмитрия Гордона вышло большое интервью с супругой Анатолия Гриценко журналисткой Юлией Мостовой.

Там она, в частности, рассказала, при каких обстоятельствах Гриценко сделал ей признание в любви, а также назвала один его "страшный недостаток".

Персона
Анатолий Гриценко
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Андреев Андрей
Андреев Андрей
Окраинцы очередное брехло во власть тащут... Майдаун мутаков ничему не научил.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
тимошенко гриценко -2 дерьма
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Вакарчук честь и совесть Украины! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте) Слава Вакарчуку!
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