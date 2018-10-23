Гриценко припомнил, как вступился за жену и ударил в ухо генерала

Один из самых рейтинговых потенциальных кандидатов в президенты Украины Анатолий Гриценко припомнил, как семь лет назад применил физическую силу.

"Пробовал обидеть жену в моем присутствии — получил в ухо и не только. Это был депутат, генерал милиции и бизнесмен", - рассказал Гриценко об инциденте изданию theБабель.

При этом имя обидчика Гриценко называть отказывается, но, как предполагает theБабель, это мог быть бывший депутат от Партии регионов Василий Грицак.

Недавно на Yotube-канале журналиста Дмитрия Гордона вышло большое интервью с супругой Анатолия Гриценко журналисткой Юлией Мостовой.

Там она, в частности, рассказала, при каких обстоятельствах Гриценко сделал ей признание в любви, а также назвала один его "страшный недостаток".