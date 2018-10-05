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Гриценко: экономия на учителях слишком дорого обходится обществу

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Один из самых рейтинговых потенциальных кандидатов в президенты Украины Анатолий Гриценко рассказал, как нужно относиться к учителям.

"Не каждый может быть учителем, ведь это не просто профессия - это призвание и миссия. Учителя надо должным образом отобрать, обучить, достойной зарплатой стимулировать эффективную работу и постоянное совершенствование, уважение и любовь к ученику, адекватные высокой миссии и статуса учителя", - написал Гриценко в Facebook по случаю Дня учителя, который в Украине будут отмечать в этом году 7 октября.

"Экономия на учителях слишком дорого обходится обществу", - добавил он.

Читайте также на OBOZREVATEL материал "В Украине учителя угрожают забастовкой: как и почему урезали зарплаты".

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Анатолий Гриценко
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Мир Миру
Мир Миру
Учителям низкий поклон. Но обязательное среднее образование по утвержденной программе никто не отменял.
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