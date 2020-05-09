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9 мая • обновлено в 17:10
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Грицак назвал власть Зеленского и "Слуги народа" очень слабой

2.5т
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Профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак считает нынешнюю украинскую власть слишком слабой.

В интервью изданию "Новое время" он заявил, что сейчас в Украине "демократия, граничащая с анархией, и она является выразительным проявлением слабости".

"У нас, наверное, никогда не было такой слабой власти, как сейчас. У нее высокие рейтинги, но власть объективно очень слабая. Прежде всего, эта власть непрофессиональная. Я не вижу у власти экспертов или людей, которые шли бы на консультацию к экспертам. Я не вижу, что эта власть может справиться со всеми надвигающимися проблемами", – заявил Грицак.

По его словам, власть зависит от собственных рейтингов и в основном "пускает дела в стране на самотек".

"Возможно, впервые в Украине (я не знаю другого такого случая) люди отказываются занимать министерские должности. Это говорит о чем-то очень важном, это очень важный тревожный звоночек", – добавил он.

Ярослав Грицак

Ярослав Грицак

wikimedia.org

Как писал OBOZREVATEL, согласно свежим соцопросам, если бы выборы президента стартовали в ближайшие дни, то за Владимира Зеленского проголосовали бы более 45% украинцев. Его партию "Слуга народа" поддержали бы более 41% избирателей.

В начале апреля положительно к Зеленскому относились 44% респондентов. При этом немного выросло количество недовольных президентом украинцев: 25% в апреле против 21% в марте.

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Владимир Зеленский Ярослав Грицак
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Я не вижу, что эта власть может справиться со всеми надвигающимися проблемами..." - беда даже не в этом. Когда государство будет не в состоянии обеспечить функционирование экономики, эта власть будет быстро выброшена на мусорку. Но беда в том, что очень многие ЛЮДИ не доросли до понимания проблем государства. И пусть бы молодые, которые так и не стали взрослыми, всё еще играются шариками, концертиками, а то ведь НЕ ПОНЯЛИ жизни и масса седых...
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
"Я не вижу у власти экспертов или людей, которые шли бы на консультацию к экспертам" - это к икспертам вроде тех, что сидят на обоссыватиле ?
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya, у вас в стране одни иксперты, а сама страна в г*вн*
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