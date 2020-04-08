Гренка с сахаром, неваляшки и тройной одеколон: в сети показали вещи из СССР, которые возвращают в детство

СССР давным-давно в прошлом, но многие вещи той эпохи навсегда остались в сердцах ее представителей. Сегодня большинство из подобных предметов кажутся нам абсолютно нормальными, но некоторые приводят в недоумение.

Фото знаковых вещей тех времен, которые возвращают в детство тех, кто родился в Союзе, опубликовал портал SmilePub (чтобы посмотреть, проскролльте страницу вниз).

"Сколько же разных, казалось бы, незначительных воспоминаний хранят наши чертоги разума. Всего одна фотография может вызвать чувство ностальгии и погрузить человека в детство. Посмотрите на эти вещи, каждая из них способна проложить дорогу в прошлое", – говорится в сообщении.

Фотографии из детства в СССР top.smilepub.club

Видеокасеты, неваляшки, школьная форма с белым фартуком, меховая шапка или модные джинсы, которые так тяжело было достать... Некоторые же до сих пор помнят устойчивый запах тройного одеколона. А также не могут забыть вкус хлеба с маслом и присыпанного сахаром – тогда казалось, ничего вкуснее нет.

Фотографии из детства в СССР top.smilepub.club

Фотографии из детства в СССР top.smilepub.club

Фотографии из детства в СССР top.smilepub.club

Фотографии из детства в СССР top.smilepub.club

Фотографии из детства в СССР top.smilepub.club

Фотографии из детства в СССР top.smilepub.club

Фотографии из детства в СССР top.smilepub.club

Фотографии из детства в СССР top.smilepub.club

Фотографии из детства в СССР top.smilepub.club

Фотографии из детства в СССР top.smilepub.club

Фотографии из детства в СССР top.smilepub.club

Фотографии из детства в СССР top.smilepub.club

Фотографии из детства в СССР top.smilepub.club

Фотографии из детства в СССР top.smilepub.club

Фотографии из детства в СССР top.smilepub.club

Фотографии из детства в СССР top.smilepub.club

Фотографии из детства в СССР top.smilepub.club

Фотографии из детства в СССР top.smilepub.club

Фотографии из детства в СССР top.smilepub.club

Фотографии из детства в СССР top.smilepub.club

Фотографии из детства в СССР top.smilepub.club

Фотографии из детства в СССР top.smilepub.club

Фотографии из детства в СССР top.smilepub.club

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер Максим Мирович рассказал, что обычные бананы в Советском союзе были жутким дефицитом и считались деликатесом. Чтобы их "достать", люди часами стояли в очередях, а купив, зачастую не знали, как их нужно есть.