Грейтесь, пока можно: в Украине спрогнозировали дожди и похолодание

В Украину в конце выходных ворвется похолодание, которое закрепится на следующей неделе.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, уточнив, какую погоду украинцам ждать в ближайшее время.

"9 марта в Украине еще будет тепло. Дневная температура воздуха достигнет + 9… +14 градусов, на юге Одесской области до +16 градусов. Уже свежее будет в северных районах Волыни, Ривненской, Житомирской, Киевской, Сумской и на востоке Украины: днем ​​+4… + 9 градусов", – уточнила Диденко.

По ее словам, дожди вероятны в восточных областях Украины и местами на юге. Но в большинстве областей будет преобладать сухая солнечная погода. А в Киеве будет солнечно, ветер ожидается умеренным. Ночь будет прохладной, а днем прогреется до +12.

"10 марта подойдут дожди, начнет постепенно, с Севера, снижаться температура воздуха. Это похолодание перейдет на всю следующую неделю. Поэтому сегодня-завтра грейтесь, любуйтесь весенними облаками, не оскорбляйте природу", – добавила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики уточнили прогноз погоды на конце недели: будет тепло и влажно.

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