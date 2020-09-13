Греемся перед похолоданием: появился прогноз погоды в Украине до конца недели

В Украине до конца рабочей недели ожидается сухая и теплая погода, а ближе к выходным придет похолодание.

Синоптик Наталья Диденко на своих страницах в соцсетях рассказала, что в понедельник, 14 сентября, погоду в стране будет определять циклон Leiki.

"Поэтому снова зонты и дождевики грустно лежать без дела в коридоре – сухо и солнечно будет завтра повсюду. Температура воздуха также ожидается комфортной, +23 +27 градусов, на Закарпатье и в южной части местами +28 +30 градусов", – рассказала она.

В Киеве также будет солнечно, воздух прогреется до +25 градусов.

Однако погода в Украине ухудшится ближе к выходным: похолодает до +12 +17 градусов днем, а ночью вероятны первые заморозки.

Как рассказывал OBOZREVATEL, летняя погода еще порадует украинцев в сентябре. В некоторые дни будет стоять 30-градусная жара, хотя возможны и дожди. А в октябре обязательно будет "бабье лето", заверили синоптики.

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