Гречки нет: в Госрезерве рассказали, что заготовили на крайний случай

На складах Госезерва Украины сейчас хранятся зерно, консервы, масло, чай сахар и многое другое.

Однако одного из самых скупаемых товаров в моменты различных кризисов – гречки, нет. Как сообщил в интервью OBOZREVATEL глава ведомства Ярослав Погорелый, данный продукт имеет короткий срок хранения как для Госрезерва.

"Мы должны закладывать товары, которые имеют срок хранения минимум два года. К примеру, по той же причине у нас на элеваторах хранится зерно, а не мука. Безусловно, в случае надобности наше мукомольное предприятие сможет ее переработать. Его мощностей может и не хватить, тогда будем просить и привлекать другие предприятия, частный бизнес", – рассказал он.

Консервы pixabay.com

Из того, что есть на складах Госсрезерва Погорелый перечислил консервы, масло, чай, сахар. "Кстати, выставили на торги консервы, зашел посмотрел – желающих нет. При этом мы сегодня видим дефицит на рынке", – отметил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на складах Государственного агентства резерва Украины еще с прошлого века хранятся противогазы для лошадей.