Гражданская жена Мангера поддержала в сети нелестные отзывы о погибшей Гандзюк и поспешила оправдаться
Гражданская жена главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого арестовали по делу об убийстве Екатерины Гандзюк, Инна Прокофьева публично поблагодарила пользователей Facebook, которые заявили, что активистка сама виновата в нападении.
Об этом сообщил блогер Иван Оберемко в Facebook. Он добавил скриншоты комментариев из сети. Так, она написала "Спасибо за позицию" в ответ на комментарий пользователя с ником Слава Порываев "Как вы достали. Облили, значит было за что".
"Тем временем жена Мангера публично "благодарит за позицию" людей, которые говорят, что Катя Гандзюк сама виновата, что Мангер заказал облить ее кислотой (Мангера подозревают в заказе нападения на Екатерину Гандзюк – Ред.)", – отметил блогер.
Отметим, что Прокофьева в комментариях также подтвердила, что находится с Мангером в гражданском браке – по ее словам, они вместе живут 10 лет.
Позже под этим же постом Прокофьева написала: "Спасибо за позицию" не совсем корректный ответ с моей стороны. Я так понимаю, вы не признаете вины Владислава – вот за это спасибо!". Скриншот она опубликовала на своей странице в Facebook.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля 2018 года в Херсоне Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное производство было зарегистрировано по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
Организатора преступления Алексея Левина задержали в Болгарии 24 января. Информацию подтвердили в Офисе генпрокурора и в СБУ. Перед этим он изменил внешность.
Суд в Болгарии разрешил экстрадицию Левина 22 февраля и распорядился передать его Украине.
16 марта 2020 года Левин был экстрадирован в Украину болгарскими правоохранителями.
Что касается Владислава Мангера, то ему 11 февраля 2019 года объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
15 февраля 2019 года был внесен залог и подозреваемого главу Херсонского облсовета выпустили из СИЗО.
27 апреля Офис генерального прокурора Украины и СБУ заявили, что завершили досудебное расследование по громкому делу об убийстве Гандзюк.
Конечным заказчиком преступления был назван действующий председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, а организатором убийства – представитель банды "москалей" Алексей Левин.
25 мая стало известно, что Левина оставили под арестом до июля.