Гражданская жена главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого арестовали по делу об убийстве Екатерины Гандзюк, Инна Прокофьева публично поблагодарила пользователей Facebook, которые заявили, что активистка сама виновата в нападении.

Об этом сообщил блогер Иван Оберемко в Facebook. Он добавил скриншоты комментариев из сети. Так, она написала "Спасибо за позицию" в ответ на комментарий пользователя с ником Слава Порываев "Как вы достали. Облили, значит было за что".

"Тем временем жена Мангера публично "благодарит за позицию" людей, которые говорят, что Катя Гандзюк сама виновата, что Мангер заказал облить ее кислотой (Мангера подозревают в заказе нападения на Екатерину Гандзюк – Ред.)", – отметил блогер.

Facebook Ивана Оберемко

Отметим, что Прокофьева в комментариях также подтвердила, что находится с Мангером в гражданском браке – по ее словам, они вместе живут 10 лет.

Скриншот / censor.net.ua

Позже под этим же постом Прокофьева написала: "Спасибо за позицию" не совсем корректный ответ с моей стороны. Я так понимаю, вы не признаете вины Владислава – вот за это спасибо!". Скриншот она опубликовала на своей странице в Facebook.

Facebook Инны Прокофьевой

Facebook Ивана Оберемко

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