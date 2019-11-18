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18 ноября • обновлено в 06:35
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"Гражданская война!" В кафе Одессы вспыхнул сепаратистский скандал

1.1т
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В Одессе кафе быстрого питания угодило в скандал из-за трансляции российских каналов и сепаратистских заявлений.

"Одесса. Чебуречная на Александровском проспекте. С наглым рылом показывают "Россия 24". На мой вопрос, считаете ли вы это правильным, ответили, что считают правильным, и вообще гражданская война!" – написал пользователь Twitter.

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Сеть разозлила такая выходка, пользователи призвали обратить внимание полиции на такое поведение администрации заведения.

"Потому что Володька позволяет! А вам нужно было в полицию звонить и сообщить о сепаратизме", – пишут комментаторы.

"Гражданская война!" В кафе Одессы вспыхнул сепаратистский скандал
"Гражданская война!" В кафе Одессы вспыхнул сепаратистский скандал

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из частных вузов Одессы разгорелся скандал из-за преподавателя истории Анатолия Кравчика, который на своих лекциях называет Украину проектом польских масонов.

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Читайте все новости по теме "Сепаратизм в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская Екатерина Луговская
Тема
Сепаратизм в Украине
Место
Украина Одесса
Тег
сепаратист
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Чебуреки против нациков. Опасно! Украина очистится, когда нациков начнут гонять как вшивого по бане..
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Западенское дерьмо решило приехать в Одессу и покачать права, хотя бы через Twitter.
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Хо Хол
Хо Хол
Как ни пытаются заглушить голос разума - ничего не получается. Правда она такая, да, как шило в мешке - не утаишь.
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