"Гражданская война!" В кафе Одессы вспыхнул сепаратистский скандал

В Одессе кафе быстрого питания угодило в скандал из-за трансляции российских каналов и сепаратистских заявлений.

"Одесса. Чебуречная на Александровском проспекте. С наглым рылом показывают "Россия 24". На мой вопрос, считаете ли вы это правильным, ответили, что считают правильным, и вообще гражданская война!" – написал пользователь Twitter.

Сеть разозлила такая выходка, пользователи призвали обратить внимание полиции на такое поведение администрации заведения.

"Потому что Володька позволяет! А вам нужно было в полицию звонить и сообщить о сепаратизме", – пишут комментаторы.

Одесса. Чебуречная на Александровском проспекте. С наглым рылом показывают "россия 24". На мой вопрос, считаете ли вы это правильным, ответили, что считают правильным, и вообще гражданская война! pic.twitter.com/ihH41mDYCq — Пухнастий українобот 🇺🇦⚓️ (@UaArtem) November 17, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из частных вузов Одессы разгорелся скандал из-за преподавателя истории Анатолия Кравчика, который на своих лекциях называет Украину проектом польских масонов.

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