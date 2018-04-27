Гражданская война? "ДНР" поймали на новом проколе с "ихтамнетами"

В социальной сети "Вконтакте" террористы "ДНР" опубликовали информацию о смерти одного из своих боевиков, указав при этом, что он является россиянином.

На информацию обратил внимание журналист Александр Тверской.

Скриншот он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром Андрей умер от ран. Карта у его матери, деньги нужны на похороны. Город Бирск, Башкирия. Связь есть", - сказано в сообщении террористов, судя по скриншоту.

На момент написания новости пост Тверского собрал более 300 лайков, 63 перепоста и около 70 комментариев.

Пользователи изумились, что террористы, которые всегда опровергали информацию о присутствии российских военных в ОРДЛО, опубликовали подобного рода пост в соцсети.

"Знал Андрей, на что идет. Ну и, пожалуй, всё", - написал Сергей Страхов.

"Я нейтральный человек! Не имею никакого отношения к Украине, но скажу - "земля тебе стекловатой и бетоном Андрей". Поехали бабло просаживать. Жёнам, детям да бл..ям подарков накупят, пробухаются, проблюются, и опять туда в Украину. По другому жить они уже не могут. Пока не прикопают. Царьку Вовану выгодно нищее население РФ, потому что тогда всегда будут те, кто за деньги пойдет в наемники. И нищая семья наемника всегда будет молчать", - отметил Yunus Horasan.

"Российский девиз: "украсть хоть что нибудь", всегда был, есть и будет характерным для этого народа﻿. Там где "сраный" русский мир - там нищета, воровство, унижение других народов, навязывание русского языка, коррупция, кровь, слёзы, разруха, экологические катастрофы и т д﻿." - добавил он.

"А почему Путин не лечит и не хоронит?" - задала вопрос Оксана Дудко.

"Хотел заработать на убийствах других, а скопытился сам без копья в кармане. Поделом. Ничего, зароют где-нибудь. Может быть какой-нибудь другой "Андрей" задумается", - прокомментировал Владимир Агафоненок.

"По слухам,им там платили по 300 рублей в день.То есть помер в буквальном смысле ни за что", - отметила Анастасия Ярмоленко.

"Неужели "мышебратья" даже в этой жуткой ситуации совсем ничего не понимают?" - задала вопрос Ирина Пинчук.

Как сообщал "Обозреватель", террорист "ДНР" возмутил сеть просьбой о паспорте Украины.