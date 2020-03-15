Граница с Польшей закрыта, тысячи украинцев не могут попасть домой: эксклюзивные детали

Несколько тысяч украинцев не могут перейти польско-украинскую границу из-за того, что Польша закрыла пропускные пункты на карантин. Только на одном участке поста "Краковець" находятся несколько тысяч человек.

Как рассказала OBOZREVATEL украинка Ольга Веркалец, которая также находится на границе, ситуация парализована с ночи, а очередь автобусов в Украину составляет 5-6 километров.

"Я приехала примерно в полночь, автобусом. Из-за ограничений от Польши, сразу же был закрыт пункт проезда и нам сказали идти пешком. Но как только мы начали движение, поляки закрыли проход. Примерно в 4 утра мы добились того, что автобусы начали пропускать, но очень медлено. Где-то 2-3 в час. Вот я сейчас в очереди где-то десятая, а позади меня очень много автобусов, я уже не говорю про автомобили. Кто-то подсчитал, что примерно 5-6 километров пробка", – пояснила Ольга.

Пробка на границе

При этом на границе нет ни магазинов, ни автозаправок.

К счастью, на польском пункте пропуска работают несколько биотуалетов. "Я не знаю сколько тут людей, но если автобусов десятки, то и людей тут уж точно не 100 или 200. Думаю, что несколько тысяч точно есть", – подчеркнула украинка.

Отметим, на время карантина из-за коронавируса Польша перекрыла пограничное движение на польско-украинской государственной границе с 00:00 15 марта 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша с 10 марта ввела новые санитарные нормы пересечения границы с Украиной. Теперь каждый, кто заезжает в страну на поезде, автобусе, личном авто обязан заполнить специальную анкету и пройти медосмотр.

О новом порядке прохождения контроля читайте в нашем эксклюзиве.

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