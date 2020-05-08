Грандиозные скидки на одежду и технику: топ-7 предложений от онлайн-магазинов

Сегодня, когда экономика не стабильна, абсолютно все стараются сэкономить деньги на покупках. Именно поэтому, такой популярностью пользуются разделы с промокодами и скидками, телеграмм-каналы со скидочными предложениями, ведь сэкономленные деньги – те же заработанные.

На нашем разделе Промокоды можно найти самые горячие распродажи в магазинах одежды, косметики и техники. Спешим поделиться наиболее интересными:

1. Эльдорадо – действует сэйл до -75% на акционную технику и электронику.

2. Rozetka – до -50% на топовые товары и продукцию StarWars, только до 12.05.

3. Цитрус дарит скидку в размере до -3500 грн на электротранспорт, только до 11.05.

4. Stylus: только у нас можно найти скидку -15% на заказ любой модели iPhone.

5. Answear – можно найти женские блузки и рубашки всего от 170 грн.

6. WineTime: дарим вам промокод на дополнительные 8% скидки на алкогольные напитки.

7. Joom: cмартфоны, наушники, аксессуары и другая электроника – со скидками до 96%.

В каких магазинах вы чаще всего совершаете покупки? Делитесь с нами в комментариях.