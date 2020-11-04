Судебный процесс в Милане, на котором оправдали украинского нацгвардейца Виталия Маркива, прошел в тот самый день, когда мы узнали о процессе в Ростове, на котором оглашали приговор по уже восьмому крымскому делу "Хизб ут-Тахрир". Это совпадение событий позволяет четко провести границу между правосудием и бесправием. И эта грань проходит по границе Российской Федерации.

О том, что Виталий Маркив невиновен в гибели итальянского журналиста Андрея Рокелли и его переводчика Андрея Миронова, украинцы знали еще тогда, когда обвинительный приговор ему вынес суд в Ассизи. Тем не менее, в Украине рассчитывали на беспристрастность итальянского правосудия. Украинская сторона была активным участником процесса над Маркивым. И никто не препятствовал ей в предоставлении аргументов в защиту приговоренного. Более того – украинская сторона проводила собственное расследование гибели Рокелли, опрашивала свидетелей, проводила соответствующие экспертизы. И с этими доводами, как видим, согласился итальянский суд.

В Ростове, как видим, все было совершенно иначе. С самого первого дня после ареста приговоренных было ясно, что им никто не поможет – разве что они станут фигурантами новых обменов пленными между Россией и Украиной. Суд, как это часто бывает в России, просто проштамповал требования прокуратуры, для видимости уменьшив их на год-другой. Крымских активистов и правозащитников, которые хотели приехать в Ростов для того, чтобы выразить свою поддержку подсудимым, банально заблокировали на Керченском мосту – это напомнило о советских временах, когда вот так же людей не пускали на громкие процессы против диссидентов. У здания суда задерживали журналистов, которых обвинили в нарушении порядка проведения публичных акций. Вот, собственно, и все правосудие. И при этом мы прекрасно понимаем, что ростовский приговор не отменит никакой Верховный суд России – для политических заключенных, в особенности для заключенных с оккупированных Кремлем территорий, в России, похоже, нет никакого Верховного суда. Поэтому можно всей российской судебной системе адресовать слова одного из приговоренных по очередному крымскому делу Арсена Абхаирова: "Мы – преступники без преступления. А вы – преступники без наказания!"

Когда украинцы празднуют освобождение Виталия Маркива и захлебываются от эмоций, они должны понимать: это освобождение стало возможным не только благодаря грамотной работе защиты и общественному мнению, но и самому факту существования в Европе независимого правосудия. Правосудия, которого нет в России и на большей части территории бывшего Советского Союза, этой зловещей империи бесправия и ГУЛАГа. И которое должно быть в Украине. Украинцы должны еще раз понять, куда они хотят прийти и откуда они смогли уйти. Украинцы идут в мир, который оправдывает невиновных – из мира, который невиновных осуждает и убивает.

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