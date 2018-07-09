"Грамотная работа б*ндеровцев": боевики рассказали, кто воюет против "Л/ДНР"

Один из боевиков так называемой "Л/ДНР" рассказал, что на Донбассе против них воюют преимущественно бойцы из центральной русскоязычной Украины. Такую тактику он назвал "грамотной работа бандеровцев".

Фрагмент из интервью боевика с позывным "Матрос" опубликовал на своем аккаунте в Twitter украинский блогер и журналист Денис Казанский.

Также Казанский высмеял в социальной сети такую позицию террориста, отметив, что российская пропаганда начала жестко сама себе противоречить.

Российская пропаганда годами убеждала, что юго-восток - русский, теперь признает, что против ЛДНР воюют в основном парни из Херсона и Запорожья. Как же так? А все потому что это "грамотная работа бандеровцев".



Ахахаха. pic.twitter.com/FrmwXWWBCt — Денис Казанський (@den_kazansky) 8 июля 2018 г.

"Российская пропаганда годами убеждала, что юго-восток - русский, теперь признает, что против "Л/ДНР" воюют в основном парни из Херсона и Запорожья. Как же так? А все потому что это "грамотная работа бандеровцев", - с иронией написал Денис.

Его подписчики принялись комментировать пост:

"Украинцы воюют за свою страну - Украину в какой бы они области не жили! А свой "русский мир" кацапы пускай забирают вместе с собой в Россию", - отметили фолловеры.

"Потому, что они тупые. Вся их "Новороссия" провалилась только потому, что они сами поверили в тот бред, который же сами и придумали. Половина ВСУ говорит на русском. А отдельные части ВСУ и ПС на 90% русскоязычные. В зоне ООС оперативный язык русский. А они русских пришли защищать", - жестко высказались пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе несколько боевиков "Л/ДНР" погибли, когда пытались забрать из леса рюкзак "с трофеями"