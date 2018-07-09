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"Грамотная работа б*ндеровцев": боевики рассказали, кто воюет против "Л/ДНР"

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Один из боевиков так называемой "Л/ДНР" рассказал, что на Донбассе против них воюют преимущественно бойцы из центральной русскоязычной Украины. Такую тактику он назвал "грамотной работа бандеровцев".

Фрагмент из интервью боевика с позывным "Матрос" опубликовал на своем аккаунте в Twitter украинский блогер и журналист Денис Казанский.

Также Казанский высмеял в социальной сети такую позицию террориста, отметив, что российская пропаганда начала жестко сама себе противоречить.

"Российская пропаганда годами убеждала, что юго-восток - русский, теперь признает, что против "Л/ДНР" воюют в основном парни из Херсона и Запорожья. Как же так? А все потому что это "грамотная работа бандеровцев", - с иронией написал Денис.

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Его подписчики принялись комментировать пост:

"Украинцы воюют за свою страну - Украину в какой бы они области не жили! А свой "русский мир" кацапы пускай забирают вместе с собой в Россию", - отметили фолловеры.

"Потому, что они тупые. Вся их "Новороссия" провалилась только потому, что они сами поверили в тот бред, который же сами и придумали. Половина ВСУ говорит на русском. А отдельные части ВСУ и ПС на 90% русскоязычные. В зоне ООС оперативный язык русский. А они русских пришли защищать", - жестко высказались пользователи.

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Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Денис Казанский
Объект
ООС
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