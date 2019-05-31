Грады, шквалы и +33: синоптики уточнили прогноз по Украине

В Украине 31 мая сохранится теплая погода, атмосферный фронт принесет кратковременные дожди с грозами в большинство областей.

В большинстве западных, северных, центральных регионов и в Одесской области ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северный (на востоке – юго-восточный), 7-12 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Температура в западных областях ночью 9-14°, днем 18-23°; на остальной территории ночью 13-19°, днем 28-33°, в северных и Винницкой областях 23-28°.

Погода в Украине "Апостроф"

В Киеве 31 мая ожидается кратковременный дождь, гроза (ночью местами). Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что на территории Украины в первые дни лета, 1-2 июня, ожидается жаркая и дождливая погода.

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