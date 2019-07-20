Градус повышается: синоптики дали сухой и жаркий прогноз по Украине

В Украине в субботу, 20 июля, температура повысится благодаря теплой воздушной массе из Западной Европы.
Так, сухую погоду в большинстве областей страны будет определять поле повышенного атмосферного давления, лишь на западе днем местами вероятны дожди, сообщает Укргидрометцентр.
Осадков не ожидается, лишь днем в западных областях местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Жара в Украине
"Известия в Украине"
Температура ночью 11-16°, на побережье морей 17-20°; днем 24-29°, в южной части до 31°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 15-20°.
В Киеве 20 июля без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 26-28°.
Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко предупредила, что в выходные дни, 20-21 июля, температура воздуха в Украине повысится, ожидается жаркая погода, а с 23 июля снова похолодает.
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