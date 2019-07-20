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Градус повышается: синоптики дали сухой и жаркий прогноз по Украине

4.1т Читать материал на украинском

В Украине в субботу, 20 июля, температура повысится благодаря теплой воздушной массе из Западной Европы.

Так, сухую погоду в большинстве областей страны будет определять поле повышенного атмосферного давления, лишь на западе днем местами вероятны дожди, сообщает Укргидрометцентр.

Осадков не ожидается, лишь днем в западных областях местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

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Жара и дожди: прогноз погоды в Украине на 20 июля от ObozTV

Жара в Украине

Жара в Украине

"Известия в Украине"

Температура ночью 11-16°, на побережье морей 17-20°; днем 24-29°, в южной части до 31°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 15-20°.

В Киеве 20 июля без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 26-28°.

Градус повышается: синоптики дали сухой и жаркий прогноз по Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко предупредила, что в выходные дни, 20-21 июля, температура воздуха в Украине повысится, ожидается жаркая погода, а с 23 июля снова похолодает.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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