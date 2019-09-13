Градус падает: синоптики уточнили прогноз по похолоданию в Украине

В Украине в пятницу, 13 сентября, продолжит господствовать сухая и теплая воздушная масса.

Как сообщает Укргидрометцентр, по всей Украине – без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 7-12°, на побережье морей 13-18°, днем 23-28°, на юге страны местами 30°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 14-19°.

Погода в Украине РБК

В Киеве – сухо и тепло: температура ночью 10-12°, днем 25-27°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики рассказали, когда в Украине начнется первое похолодание.

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