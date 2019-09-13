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13 сентября • обновлено в 05:34
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Градус падает: синоптики уточнили прогноз по похолоданию в Украине

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В Украине в пятницу, 13 сентября, продолжит господствовать сухая и теплая воздушная масса.

Как сообщает Укргидрометцентр, по всей Украине – без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 7-12°, на побережье морей 13-18°, днем 23-28°, на юге страны местами 30°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 14-19°.

Новости
Что принесет пятница, 13-е: прогноз погоды в Украине от ObozTV

Погода в Украине

Погода в Украине

РБК

В Киеве – сухо и тепло: температура ночью 10-12°, днем 25-27°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Градус падает: синоптики уточнили прогноз по похолоданию в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики рассказали, когда в Украине начнется первое похолодание.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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