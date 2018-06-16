Град уничтожил урожай: в Украине разбушевалась непогода

В Украине в ночь на субботу, 16 июня, осложнились погодные условия в центральных областях.

Больше всего досталось Полтавщине, сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

"В результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 129 населенных пунктов в пяти областях, а именно: Полтавская - 57 н.п., Сумская - 47 н.п., Черкасская - 15 н.п., Киевская - 8 н.п. и Черниговская - 2 н.п.", - говорится в сообщении.

Указано, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В частности, в Полтавской области, в Лохвицком и Роменском районах, посыпал крупный град, бушевал сильный ветер. Пользователи в сети показали видео и фото. По словам селян, урожай на огородах весь побитый.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 12 июня, в семи западных областях Украины из-за грозы, града и порывов ветра были обесточены 238 населенных пунктов. В некоторых областях выпал град размером с кулак.