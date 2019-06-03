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Град, шквалы и жара: синоптики уточнили свежий прогноз по Украине

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В Украине в понедельник, 3 июня, погоду в большинстве регионов будет определять жаркая воздушная масса, но местами пройдут кратковременные дожди.

В начале недели под влиянием атмосферного фронта ночью в восточных и южных областях, днем в Украине, кроме северных, Волынской и Ривненской областей, местами пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах юга и востока град и шквалы 15-20 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.Температура ночью 12-17°, в южной части 17-22°; днем 25-30°, на Прикарпатье 19-24°.

Новости
Жара и грозы: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на начало недели

Грозы в Украине

Грозы в Украине

Иллюстрация

В Киеве – без осадков. Температура ночью 15-17°, днем 27-29°.

Град, шквалы и жара: синоптики уточнили свежий прогноз по Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что погода в Украине на протяжении первых месяцев лета будет жаркой и довольно дождливой. "Пики" температур ожидаются 12-16 июня и 22-31 июля.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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