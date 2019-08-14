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Град, шквалы и похолодание: синоптики пообещали ухудшение погоды в Украине

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В среду, 14 августа, в отдельных регионах существенно ухудшится погода, ожидается сильный ветер.

Так, в западных областях пройдут дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 25-28 м/с; температура воздуха ночью 11-16°, днем 20-25°. В северных областях дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, температура воздуха ночью 15-20°, днем 26-31°, сообщает Укргидрометцентр.

На остальной территории без осадков; температура воздуха ночью 16-21°, днем 28-33°, на юге и востоке местами 35°.

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Буря в Украине

Буря в Украине

Иллюстрация

Ветер южный с переходом в северо-западной части на северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве 14 августа будет дождь, гроза, местами град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 28-30°.

Град, шквалы и похолодание: синоптики пообещали ухудшение погоды в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский синоптик Наталья Диденко заявила, что в среду, 14 августа, на территории Украины будет "очень разнообразная" погода.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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