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Град, шквалы и грозовые дожди: на Украину несется новая волна непогоды

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Украину в пятницу, 7 июня, ожидает дальнейшее ухудшение погоды, местами с обильными осадками.

Так, на Правобережье пройдут кратковременные дожди с грозами, в западных и центральных областях местами – град и шквалы 15-20 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

На остальной территории ночью без осадков, днем отдельные грозовые дожди. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Новости
Украину накроют ливни с градом: синоптик уточнила прогноз погоды

Непогода в Украине

Непогода в Украине

"24"

Температура ночью составит 14-19°, на побережье морей до 21°; днем 27-32°, в западных областях 24-29°.

В столице 7 июня местами синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 28-30°.

Град, шквалы и грозовые дожди: на Украину несется новая волна непогоды

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды УкргидрометеоНИИ НАН Украины Вазира Мартазинова заявила, что в Украине первый месяц лета июнь начнется дождями, а настоящее тепло придет лишь через неделю после окончания весны.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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