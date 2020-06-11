В нескольких населенных пунктах Ривненской области в среду, 10 июня, во время грозы выпал очень крупный град.

В социальных сетях жители сел Острожского и Ривненского районов поделились фото и видео стихийного бедствия. Все пользователи отметили аномальную величину градин (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Град размером с куриное яйцо обрушился на Ривненщину: поражающие кадры Facebook

Некоторые льдинки достигали размеров куриного яйца. Один из пользователей даже сделал фото собранных во дворе градин рядом с яйцом.

Град размером с куриное яйцо обрушился на Ривненщину Facebook

Град размером с куриное яйцо обрушился на Ривненщину Facebook

В комментариях люди жалуются, что стихия нанесла серьезный вред садам и огородам.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Волыни град размером с орех уничтожил урожай.