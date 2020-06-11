Град размером с куриное яйцо обрушился на Ривненщину: поражающие кадры

Общество 09:58, 11.06.2020 Обновлено: 10:48, 11.06.2020

В нескольких населенных пунктах Ривненской области в среду, 10 июня, во время грозы выпал очень крупный град.

В социальных сетях жители сел Острожского и Ривненского районов поделились фото и видео стихийного бедствия. Все пользователи отметили аномальную величину градин (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Град размером с куриное яйцо обрушился на Ривненщину: поражающие кадры
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Некоторые льдинки достигали размеров куриного яйца. Один из пользователей даже сделал фото собранных во дворе градин рядом с яйцом.

Град размером с куриное яйцо обрушился на Ривненщину
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Град размером с куриное яйцо обрушился на Ривненщину
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В комментариях люди жалуются, что стихия нанесла серьезный вред садам и огородам.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Волыни град размером с орех уничтожил урожай.

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Общество

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