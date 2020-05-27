Град набирают пригоршнями: города Украины накрыла сильнейшая непогода. Фото и видео

В среду, 27 мая, в некоторых городах Украины наблюдается ухудшение погоды с ливнями и сильным градом.

Такие погодные явления наблюдаются в Черновцах и Луцке. Как сообщает Telegram-канал "Х***вые Черновцы", ливень идет уже несколько часов – многие улицы затопило, из-за чего трудности с передвижением испытывают не только люди, но и автомобили.

Также там выпал сильный град. Судя по фото и видео, он размером с ягоду и падает его очень много – на одном из кадров мужчина попросту загребает его рукой.

"Хорошо, что мы машину в гараж поставили, такой выпал град, я вам передать не могу", – говорит голос за кадром этого ролика.

Аналогичная картина с градом наблюдается и в Луцке. Там сообщают о том, что непогода накрыла Центральный парк имени Леси Украинки, тогда как в остальных районах города говорят о сильном дожде.

Также стоит отметить, что в нескольких областях объявили штормовое предупреждение на 28 мая: в Полтавской, Харьковской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской.

Непогода в Черновцах Telegram-канал "Х***вые Черновцы"

Непогода в Черновцах Telegram-канал "Х***вые Черновцы"

Непогода в Черновцах Telegram-канал "Х***вые Черновцы"

Как сообщал OBOZREVATEL, к 2050 году климатические пояса в мире сместятся и в Киеве погода станет как в австралийской столице Канберре.

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