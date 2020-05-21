Град и шквалы: синоптик дала прогноз на июнь в Украине

Лето-2020 в Украине начнется с теплого июня – средняя температура воздуха будет держаться на уровне 20-25 градусов тепла.

Однако, как рассказала синоптик Укргидрометцентра Зои Олейник, июнь характеризуется активной грозовой деятельностью. Так, дожди распределятся в течение месяца, возможно будут с шквалами и градом, передает "ТСН".

Погода в Украине летом-2020

По словам синоптика, июнь точно будет теплее, чем май. Возможны и периоды, когда температура воздуха может подняться до 30 градусов тепла и выше.

"Маловероятно, что в июне средняя суточная температура будет опускаться ниже 18-19 градусов тепла. Должна быть на уровне 20-25 градусов - а это тепло", – отметила Олейник.

Как писал OBOZREVATEL ранее, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух предупредила, что погода в Украине летом 2020 ожидается меняющейся – местами температура будет подниматься до +35 градусов, но возможны и периоды прохлады.

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