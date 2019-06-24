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Град, грозы и шквалы: в Украине резко ухудшится погода

2.1тЧитать материал на украинском

В Украине в понедельник, 24 июня, воздух прогреется до +33, ожидаются кратковременные дожди и грозы в западных, северных, центральных и в Одесской области.

Также местами возможны град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +17-22°, днем ​​28-33°, в западной части ночью 13-18°, днем ​​24-29°.

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Жара за 30: синоптик уточнила прогноз погоды в Киеве

Погода в Украине

Погода в Украине

Иллюстративное фото

В Киеве и области ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. В столице температура ночью около 20°, днем ​​30-32°, на Киевщине ночью 17-22°, днем ​​28-33°.

Град, грозы и шквалы: в Украине резко ухудшится погода

Как сообщал OBOZREVATEL, по предварительным прогнозам синоптиков,ослабление жары в Украине ожидается 24-25 июня.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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