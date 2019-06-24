Град, грозы и шквалы: в Украине резко ухудшится погода

В Украине в понедельник, 24 июня, воздух прогреется до +33, ожидаются кратковременные дожди и грозы в западных, северных, центральных и в Одесской области.
Также местами возможны град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков, сообщает Укргидрометцентр.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +17-22°, днем 28-33°, в западной части ночью 13-18°, днем 24-29°.
Погода в Украине
Иллюстративное фото
В Киеве и области ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. В столице температура ночью около 20°, днем 30-32°, на Киевщине ночью 17-22°, днем 28-33°.
Как сообщал OBOZREVATEL, по предварительным прогнозам синоптиков,ослабление жары в Украине ожидается 24-25 июня.
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