ГПУ запретила строить Музей Майдана в Киеве

Департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры составил предписание о запрете выполнения работ по строительству Музея Революции достоинства и мемориала на ул. Институтской в Киеве.

Об этом сообщил директор Музея Игорь Пошивайло, отметив, что уже получил документ, передает "Громадське радіо".

"Фактически постановление запрещает любые действия от изменения объектов, запрета снос малых архитектурных форм к запрету насаждений", - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июня были объявлены итоги конкурса на проект Музея Революции достоинства. Победителем признана работа Яна Кляйхуса и Йоханеса Кресснера из немецкого архитектурного бюро Kleihues+Kleihues Gesellschaff von Architekten.