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ГПУ запретила строить Музей Майдана в Киеве

1.2тЧитать новость на украинском

Департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры составил предписание о запрете выполнения работ по строительству Музея Революции достоинства и мемориала на ул. Институтской в Киеве.

Об этом сообщил директор Музея Игорь Пошивайло, отметив, что уже получил документ, передает "Громадське радіо".

"Фактически постановление запрещает любые действия от изменения объектов, запрета снос малых архитектурных форм к запрету насаждений", - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июня были объявлены итоги конкурса на проект Музея Революции достоинства. Победителем признана работа Яна Кляйхуса и Йоханеса Кресснера из немецкого архитектурного бюро Kleihues+Kleihues Gesellschaff von Architekten.

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Тема
Евромайдан
Место
УкраинаКиев
Объект
Майдан
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