ОГП назвал наводнение на западе Украины экоцидом и открыл производство

Карина Бондаренко Общество 07:43, 26.06.2020 Обновлено: 08:23, 26.06.2020

Из-за наводнения на западе Украины прокуратура открыла уголовные производства по факту экоцида и нарушений природного законодательства.

Об этом 25 июня заявил заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко в эфире программы "Право на владу". Он отметил, также начато расследование из-за незаконной вырубки лесов по ст. 246 УКУ.

"Прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту экоцида, массового уничтожения растений, а также многочисленных нарушений природоохранного законодательства, которое привело к экологической катастрофе", – сказал он.

Симоненко добавил, что в ходе следственных действий будет дана оценка действиям должностных лиц и проанализированы многочисленные уголовные производства, которые расследуются по фактам незаконной вырубки лесов на западе Украины.

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