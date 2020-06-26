ОГП назвал наводнение на западе Украины экоцидом и открыл производство
Из-за наводнения на западе Украины прокуратура открыла уголовные производства по факту экоцида и нарушений природного законодательства.
Об этом 25 июня заявил заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко в эфире программы "Право на владу". Он отметил, также начато расследование из-за незаконной вырубки лесов по ст. 246 УКУ.
"Прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту экоцида, массового уничтожения растений, а также многочисленных нарушений природоохранного законодательства, которое привело к экологической катастрофе", – сказал он.
Симоненко добавил, что в ходе следственных действий будет дана оценка действиям должностных лиц и проанализированы многочисленные уголовные производства, которые расследуются по фактам незаконной вырубки лесов на западе Украины.
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