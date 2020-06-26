ГПУ назвала наводнение на западе Украины экоцидом и открыла производство
Наводнение на западе Украины в ГПУ назвали экоцидом
Из-за наводнения на западе Украины прокуратура возбудила уголовное производства по факту экоцида и нарушений природного законодательства.
Об этом 25 июня заявил заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко в эфире программы "Право на владу". Он отметил, что уголовные производства также открыты из-за незаконной вырубки лесов по ст. 246 УКУ.
"Прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту экоцида, массового уничтожения растений, а также многочисленных нарушений природоохранного законодательства, которое привело к экологической катастрофе", – сказал он.
Симоненко добавил, что в ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц и проанализированы многочисленные уголовные производства, которые расследуются по фактам незаконной вырубки лесов на западе Украины.
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