"Говорю, как отец четверых детей": Порошенко призвал украинцев больше рожать

Кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что украинцам нужно рожать больше детей, чтобы победить демографический кризис.

Своим мнением он поделился в рамках дебатов на "Суспільному", на которые так и не пришел его оппонент, шоумен Владимир Зеленский. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я не буду отвечать, что украинцы должны больше любить друг друга, но украинская семья должна быть защищена", – сказал он в ответ на вопрос доктора исторических наук Ярослава Грицака.

Петр Порошенко Суспільне

Так, Порошенко указал на главные шаги, которые должны поспособствовать борьбе с демографическим кризисом: борьба с бедностью и материальная поддержка многодетных семей.

"Я обещал вам этого не делать, но скажу, надо рожать больше. Я вам это говорю, как отец четырех детей, причем, все от одной жены", – заявил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко в студии "Суспільного" ответил Зеленскому на "волка в овечьей шкуре" и разнес телеканал "1+1" за фейк об убийстве родного брата.

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