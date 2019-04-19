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"Говорю, как отец четверых детей": Порошенко призвал украинцев больше рожать

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Кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что украинцам нужно рожать больше детей, чтобы победить демографический кризис.

Своим мнением он поделился в рамках дебатов на "Суспільному", на которые так и не пришел его оппонент, шоумен Владимир Зеленский. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я не буду отвечать, что украинцы должны больше любить друг друга, но украинская семья должна быть защищена", – сказал он в ответ на вопрос доктора исторических наук Ярослава Грицака.

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Петр Порошенко

Петр Порошенко

Суспільне

Так, Порошенко указал на главные шаги, которые должны поспособствовать борьбе с демографическим кризисом: борьба с бедностью и материальная поддержка многодетных семей.

"Я обещал вам этого не делать, но скажу, надо рожать больше. Я вам это говорю, как отец четырех детей, причем, все от одной жены", – заявил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко в студии "Суспільного" ответил Зеленскому на "волка в овечьей шкуре" и разнес телеканал "1+1" за фейк об убийстве родного брата.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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Комментарии
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Livesey David
Livesey David
Нехватка холопов образовалась. ))
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Тараненко Влад
Тараненко Влад
Тут зарабатываешь 15000 и не можешь себя прокормить, куда еще и детей содержать? Дорогое нынче удовольствие. А что говорить о людях, которые на минималку живут? ЗП на уровне европейских сделайте, тогда и детей все начнут рожать
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