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Жители Крыма и Донбасса разочаровались в ''русском мире'': волонтер удивила историей

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Жители оккупированных территорий Донбасса и Крыма за годы войны изменили отношение к Украине, разочаровавшись в "русском мире". Сейчас эти люди даже оказывают волонтерскую помощь украинским военным.

Об этом рассказала в эфире ObozTV волонтер Киевского военного госпиталя Наталья Юсупова. По ее словам, "очень многие люди поменяли свое мировоззрение".

"Раньше ребята говорили, что там "в*та", а сейчас говорят, что там и украинцы... Многие переселенцы с Донбасса стали в госпиталь приходить. Раньше, фактически, их не было, а сейчас материальная помощь даже из Донецка приходит", – отметила она.

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"Я лично знаю людей из Донецка, которые были за Путина, за Россию, а потом переехали, живут в Запорожье, Днепре, говорят – мы были неправы, в Донецке находиться невозможно", – добавила волонтер.

По словам Юсуповой, многие жители Крыма испытывают аналогичные чувства:

"Из Керчи девушка приезжала, рассказывала, что народ очень недоволен. В связи со стрельбой в школе (массовое убийство учеников керченского колледжа – ред.) говорят, что все местные знают, что это была организованная масштабная преступная деятельность, в школе был не один молодой человек, было гораздо больше трупов и так далее".

"Как говорят жители Керчи, это произошло потому, что люди стали возмущаться. Все ждали, что будет Россия с большими зарплатами, с изменениями, а ничего фактически не произошло. Народ стал возмущаться, вот и "прессанули" этой террористической атакой в школе и запугали народ хорошо", – добавила она.

Жители Крыма и Донбасса разочаровались в ''русском мире'': волонтер удивила историей

informator.news

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Как сообщал ObozTV, ранее заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко высказал мнение, что Украина уже в ближайшие годы может окончательно "потерять" жителей оккупированных территорий Донбасса, полностью разорвав связи с ними.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийско-украинский конфликт
Персона
Наталья Юсупова
Место
Украина
Теги
Новости КрымаНовости Донбассаволонтерство
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