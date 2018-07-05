Готовы отдать Вышинского: Украина назвала России условие

Украинская сторона готова рассмотреть возможность передачи России еще 14 человек, среди которых и журналиста Кирилла Вышинского, в обмен на освобождение украинских политзаключенных.

Киев ранее уже заявлял о готовности передать 23 осужденных в Украине граждан России.

"Если письмо Москальковой (российского омбудсмена Татьяны Москальковой. - Ред.) является хоть какой-то заинтересованностью российской стороны забрать своих преступников и отдать Украине наших граждан, то украинская сторона готова рассмотреть то, чтобы мы могли передать этих 14 человек Российской Федерации для освобождения политузников Кремля", - заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Она подчеркнула, что Киев готов рассмотреть передачу РФ арестованного херсонским судом руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, передает "Интерфакс-Украина".

Геращенко также напомнила, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова перед посещением Украины предоставила список из 50 человек, с которыми она хотела встретиться. Вице-спикер уточнила, что это – лица, которые либо уже осуждены за преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины, либо подозреваются в этом.

Она подчеркнула, что 23 человека из этих 50 украинская сторона готова передать, о чем заявляла ранее. Также украинские компетентные органы проверили информацию об остальных лицах из этого списка. По итогам проверки, как отметила Геращенко, ряд лиц признали, что у них российское либо двойное гражданство.

По информации УНН, также в четверг, 5 июля, Министерство иностранных дел России потребовало немедленного освободить Вышинского и снятия с него обвинений.

"Требуем от Киева немедленного и безусловного освобождения Вышинского из-под стражи и снятия с него всех возмутительных в своей лживости обвинений", - заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также заявила, что в течение нескольких лет Россия продолжает утверждать "о росте неонацизма в Украине".

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая СБУ провела обыски в офисе издания "РИА Новости Украина", в результате которых был задержан его директор Кирилл Вышинский. У него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против директора издания открыли уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца без права на залог. Он публично попросил лишить его гражданстваУкраины и попросил российское, однако вскоре директору "РИА Новости Украины" сообщили, что это невозможно.