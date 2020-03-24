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24 марта • обновлено в 14:19
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Алексей Евченко
Алексей Евченко
Учредитель, директор у Кабачок На Бочок Все статьи автора

Готовы к "голодным бунтам"?

6.6т

Я голосовал за эту власть и привык нести ответственность за свои поступки. Но сейчас я в таком шоке, что даже приличных слов не нахожу.

Всё происходящее мне сейчас напоминает 1917 год! Именно тогда "положили" весь частный капитал, бизнесменов, производственников. Именно после этого в стране началась разруха и голод.

Что ж вы делаете, люди?!?!? Я не буду в этом посте писать про глупость бояться того, что является раздутым мошенничеством.

Хочу написать о другом. Мне сегодня звонила одна моя сотрудница. Она спрашивала: "Могу ли я сбросить немного денег, потому что ей нечем кормить внуков, у которых родители погибли и они находятся у неё на иждивении?". Ещё немного и таких людей появится критическая масса. Мы не относимся к нации, у которой есть жировая прослойка.

Так, что же вы, ёб вашу мать, делаете????? В моей жизни было всякое. Я прошел развал Союза, бурные 90-е, но и тогда люди имели возможность заработать. И во время всех других кризисов тоже. А сейчас вы забрали у них возможность кормить свои семьи.

Тогда, будьте готовы. К тому, что завтра на улицах появятся те, кто силой будет забирать всё, что они посчитают нужным. Голодные бунты в Украине всегда были намного страшнее, чем любые пандемии.

Если у вас не хватает мозгов этого понять, тогда вас завтра сверху не будет. Люди снесут вас, как шлак. Тупой, ненужный шлак. И правильно сделают.

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Автор
Алексей Евченко Алексей Евченко
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Алексея Евченко
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Олексий Юлия
Олексий Юлия
Очі бачили за кого голосували, тепер повилазьте...
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Если бы на Украине были 90-е, как в России, они бы майданы не мутили.
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Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
Так это было ожидаемо: всегда после революции гpaжданckая вoйнa, тoлпы akтивиcтoв, лозунги вместо мозгов, гoлoд, эпидемии. Ожидаем массовые репрессии против «врагов народа»
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