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1 апреля • обновлено в 12:54
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Готовы делать по 20 тыс. тестов в неделю: украинских микробиологов оставили без денег

1.9т
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Ученые Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины готовы производить по 20 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус в неделю, однако у них нет на это государственного финансирования.

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Об этом коллектив исследователей заявил в своем обращении к власти на официальной странице ИМБГ в Facebook.

"Мы понимаем, что с каждым днем ​​атака вируса становится все ожесточеннее. Основная группа сотрудников Института, задействованных в проектах, работает сейчас и готова работать постоянно и сверхурочно, однако из-за отсутствия финансирования мы не можем развернуть работу на полную мощность", – написали ученые.

Они напомнили, что еще в конце января по заказу СНБО ИМБГ НАН первым в Украине разработал тест-системы для диагностики вируса SARS-CoV-2, которые были сертифицированы. После обнаружения первого заболевания наборы на 600 тестов-реакций поступили в Житомирский областной лабораторный центр Минздрава и Центр общественного здоровья Минздрава в Киеве.

"При наличии средств Институт уже сейчас мог бы реализовывать договора с производителями реактивов, которые мы используем для изготовления тест-систем. Не все реактивы может изготовить отечественный производитель, отдельные мы вынуждены заказывать в Эстонии, Германии и других странах", – пишет коллектив микробиологов.

Тест на коронавирус

Тест на коронавирус

Facebook ИМБГ НАН Украины

"Несмотря на эту логистическую цепочку, себестоимость наших ПЦР-тестов (250 грн) почти вдвое меньше зарубежных аналогов. А учитывая стоимость авиадоставки зарубежных тестов в Украину, их реальная цена для госбюджета становится очень высокой. На имеющемся в Институте оборудовании наши специалисты могут изготовить около 10-20 тыс. ПЦР-тестов в неделю. С привлечением дополнительных специалистов Институт способен производить до 50 тыс. тестов еженедельно", – добавили ученые.

Также в ИМБГ НАН заявили, что, учитывая недостаток в регионах лабораторий и специалистов, способных работать с ПЦР-тестами, они разработали план обучения для специалистов из разных областей Украины и готовы предоставлять им соответствующее научное сопровождение.

"Всем украинцам важно понимать, что вирусная угроза – враг №1 всего государства и каждого из нас – не исчезнет через несколько месяцев. Прогнозируемо, инфекции коронавируса будут возникать и в дальнейшем. Вирус мутирует, поэтому вероятно, осенью возникнет необходимость в совершенно новых тест-системах. В Украине есть ученые, и, в частности. ученые Института молекулярной биологии и генетики, которые могут за сутки модифицировать тест под другой штамм коронавируса", – заверили исследователи.

Подытоживая, они напомнили, что, вкладывая средства в отечественного производителя тестов, государство не только сэкономит на дорогих импортных закупках, но и выиграет время для спасения больных и поддержит целую отрасль отечественной науки и перспективных специалистов, имена многих из которых известны в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине вспыхнул скандал из-за того, что сотрудников Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины в разгар эпидемии коронавируса отправили в неоплачиваемый отпуск. При этом ученые на тот момент уже успели создать отечественный тест для выявления COVID-19.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Академия наук Украины
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