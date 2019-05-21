"Готовятся к геноциду": Цимбалюк объяснил, зачем Россия созвала Совбез ООН из-за языка

Решение России созвать Совбез ООН из-за закона об украинском языке – это первый шаг к подготовке геноцида украинцев, который агрессор уже опробовал на Донбассе и в Крыму.

Такое мнение выразил украинский журналист Роман Цимбалюк в еженедельном стриме на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Наши соседи собирают Совбез ООН по поводу принятия и подписания в Украине закона об украинском языке. Как вам такой вариант? Вы вообще чувствуете вес и ценность украинского языка и нас как потомков великих укров? Постоянный член Совбеза считает, что этот вопрос нужно обсудить – украинский язык угрожает международной стабильности и миру. Так получается? Ничего себе заявочки!" – возмутился он.

"На самом деле эти товарищи хотят попробовать обосновать или немножечко потренироваться на тему, как врать и не краснеть о том, что они сделали с Украиной: захватили Крым и Донбасс – другого пути не было. Мол, у нас заставляют всех разговаривать исключительно на украинском и вообще диктатура у нас! Тем самым Россия, Кремль, Москва очередной раз пытаются сделать финт ушами. То есть всех русскоязычных они автоматически включают в пророссийское население. Что является не просто ошибкой, а первым шагом к геноциду. Вот примерно то, что сейчас делается на оккупированных территориях", – добавил Цимбалюк.

Совбез ООН

В качестве примера он привел путь украинских защитников, многие из которых, несмотря на свою русскоязычность, защищают Украину от оккупантов не хуже, чем их побратимы, которые говорят на украинском языке.

"И если мы рассматриваем ситуацию с точки зрение российских амбиций, продвижение их дальше вглубь Украины приведет к тому, что они сейчас сделали на Донбассе и в Крыму. Люди с проукраинскими взглядами будут вынуждены бежать от подвалов", – подытожил Цимбалюк.

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