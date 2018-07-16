Готовьтесь: синоптик предупредила о похолодании

В Украину пришло очередное похолодание, которое уже 17 июля накроет большинство областей, где пройдут периодические дожди, местами с грозами и порывистым ветром.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко, подчеркнув, что "воздух ощутимо посвежеет".

Так, по ее словам в южной части Украины в понедельник еще будет преобладать солнечная погода, разве что дождь тронет Крым, Одесскую область и Приазовье.

"Температура воздуха будет колебаться в пределах +20… +26 градусов. На юге и востоке ожидается +25… +29 градусов. На Западе +19… +24 градуса, в Карпатах - +10… +16 градусов", - уточнила Диденко.

В Киеве во вторник ожидается дождь и похолодание.

"Дождь - периодический, похолодает до +23 градусов. В среду свежая влажная погода удержится", - уточнила синоптик.

Также она добавила, что потеплеет в Украине со среды, но вероятность локальных дождей остается.

"Поэтому пока готовьтесь к снижению атмосферного давления, похолодание посреди лета, дождей, гроз и вообще всякой циклонической деятельности", - резюмировала Диденко.

Напомним, ранее синоптики предупредили о плохой погоде в Украине.