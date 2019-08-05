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Готовили кровавую бойню в Киеве: пропагандист слил план России

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Россия была готова привезти в центр Киева около сотни тысяч пророссийских активистов для того, чтобы спровоцировать столкновения в 2013 году.

Об этом заявил российский политик и пропагандист Константин Кнырик, выступая на форуме "Донузлав-2019" в оккупированном Крыму.

Планировалось, что противостояние украинских сил и пророссийских неизбежно закончилось бы бойней, тогда беглый экс-президент Виктор Янукович получил бы оправдание для разгона протестующих.

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Кнырик добавил, что обсуждал это с депутатом-регионалом Михаилом Чечетовым.

"Перед началом Майдана я встречался с Чечетовым. Мы предлагали ему крайне примитивный сценарий, понимая, что будет происходить дальше. Мы предлагали ему привезти порядка ста тысяч человек… Разогнали бы и тех, и тех, и обосновали бы очень просто — не допустить кровопролития. И это все бы закончилось, и мы были готовы на такой сценарий", – рассказывал пропагандист.

Константин Кнырик

Константин Кнырик

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что победитель выборов на Донетчине помогал вывезти "Беркут" после Майдана.

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Тема
Евромайдан
Место
Украина
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Макарский Александр
Макарский Александр
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