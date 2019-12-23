Главная Новости
23 декабря • обновлено в 16:04
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Готовил теракты против политиков и активистов: на Луганщине осудили главаря группы диверсантов

1.2т
Читать материал на украинском

Главаря террористической-диверсионной группы, который по заданию российских спецслужб готовил теракты против украинских государственных и общественных деятелей, приговорили к 9 годам заключения.

Как сообщили на странице в Facebook Службы безопасности Украины, силовики задержали его в июле 2017 года в Харькове, где он планировал устроить взрывы в оживленных местах.

Служба установила, что в 2014-2016 террорист был активным участником квазиобразования с позывным "Мордвин". В то время он командовал подразделением в структуре "КГБ ЛНР". Также в составе 2 армейского корпуса народной милиции "ЛНР" боевик воевал против украинских военных в Дебальцево.

На Луганщине осудили главаря группы диверсантов

На Луганщине осудили главаря группы диверсантов

Новости
Напичкали даже школы: на Донбассе нашли смертельные ловушки террористов

Тогда же "Мордвин" был завербован представителями ГУ Генштаба РФ и 2 АК НС так называемой "ЛНР" - гражданином РФ Кудриным Д.И., позывной "Хулиган" и гражданином Украины Дерусовим С.Г., позывной "Одесса".

После задержания террорист сообщил правоохранителям о существовании так называемого черного списка. В него были включены государственные и общественные деятели, которых планировали ликвидировать спецслужбы РФ и квазиреспублик, для устрашения патриотически настроенного актива, дестабилизации общественно-политической ситуации и искусственного обострения внутриполитических противоречий.

На Луганщине осудили главаря группы диверсантов

На Луганщине осудили главаря группы диверсантов

Facebok \ Служба безопасности Украины

На Луганщине осудили главаря группы диверсантов

На Луганщине осудили главаря группы диверсантов

Facebok \ Служба безопасности Украины

На Луганщине осудили главаря группы диверсантов

На Луганщине осудили главаря группы диверсантов

Facebok \ Служба безопасности Украины

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Тег
Новости ЛНР
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги