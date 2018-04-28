"Готов на 98%": появилось свежее видео Крымского моста

В сети появилось новое видео со стройки Крымского моста. Отмечается, что его автомобильная часть должна открыться для движения в середине мая (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

На данном этапе она готова на 98%, отмечает блогер Игорь Корсаков, который опубликовал запись с завершающим этапом строительных работ на своем Youtube-канале.

По его словам, сейчас промышленные альпинисты завершают монтаж подсветки в цветах российского флага. Также он рассказал, что с двух сторон автомобильного моста — в Тамани и в Крыму — будут обустроены досмотровые комплексы для выборочной проверки машин.

Что касается железнодорожной части переправы, то там сейчас завершают монтаж опалубки, а под арочными пролетами заканчивается монтаж палуб.

Работы с железнодорожными опорами и пролетами планируют закончить до конца 2018 года. Однако уже этим летом со стороны Тамани начнут укладывать шпально-рельсовую решетку. Согласно предварительным планам, ж/д-часть Крымского моста должна быть сдана в эксплуатацию в декабре 2019 года, однако автор ролика считает, что эти сроки могут быть сокращены до наступления курортного сезона 2019 года.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети появился видеоролик, на котором показывается нынешнее состояние подъездов к Крымскому мосту.