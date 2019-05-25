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Готов мириться? Филарет внезапно проведал Епифания

1.3тЧитать материал на украинском

Почетный патриарх Филарет провел совместную молитву с главой ПЦУ Епифанием.

Как рассказал в Facebook священник Иван Сидор, это произошло в субботу, 25 мая, на литургии в День ангела митрополита Епифания.

"Под покровом Божией Матери собрались все: украинский епископат, духовенство, почетные гости из Константинополя и святой горы Афон, студенты духовной академии, верующие. Пришел поздравить митрополита Епифания и совместно помолиться патриарх Филарет", - сообщил он.

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Литургия в День ангела Епифания

Литургия в День ангела Епифания

Facebook Ивана Сидора

Литургия в День ангела Епифания

Литургия в День ангела Епифания

Facebook Ивана Сидора

Литургия в День ангела Епифания

Литургия в День ангела Епифания

Facebook Ивана Сидора

Литургия в День ангела Епифания

Литургия в День ангела Епифания

Facebook Ивана Сидора

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Персоны
Митрополит ЕпифанийПатриарх Филарет
Теги
ПЦУУПЦ КП
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Макарский Александр
Макарский Александр
Треба негайно замутить Томосячью революцию с шинами, кастрюлями и томосячей сотней
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