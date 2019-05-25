Готов мириться? Филарет внезапно проведал Епифания

Почетный патриарх Филарет провел совместную молитву с главой ПЦУ Епифанием.

Как рассказал в Facebook священник Иван Сидор, это произошло в субботу, 25 мая, на литургии в День ангела митрополита Епифания.

"Под покровом Божией Матери собрались все: украинский епископат, духовенство, почетные гости из Константинополя и святой горы Афон, студенты духовной академии, верующие. Пришел поздравить митрополита Епифания и совместно помолиться патриарх Филарет", - сообщил он.

Литургия в День ангела Епифания Facebook Ивана Сидора

Литургия в День ангела Епифания Facebook Ивана Сидора

Литургия в День ангела Епифания Facebook Ивана Сидора

Литургия в День ангела Епифания Facebook Ивана Сидора

Как сообщал OBOZREVATEL:

Филарет ранее сделал громкое заявление о том, что допускает раскол православия в Украине. Он утверждает, что Киевский патриархат продолжает существовать. Также он заявил, что ПЦУ хочет получить статус патриархата, а не митрополии.

В свою очередь Епифаний отрицает раскол церкви, настаивая на единой Поместной украинской православной церкви. Накануне же Епифаний созвал Священный синод, на котором присутствовал Филарет.

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