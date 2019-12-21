Главная Новости
21 декабря • обновлено в 16:53
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Готов бороться!" Филарет бросил вызов Епифанию

1.6т
Читать материал на украинском

Почетный патриарх Филарет заявил, что митрополит Епифаний находится не на своем месте, как предстоятель Православной церкви Украины.

А также добавил, что готов бороться с ним за Киевский патриархат. Об этом он рассказал в интервью, которое опубликовала пресс-служба Киевской Патриархии.

"С меня сделали немощного. Я это понимаю. Но если немощный я, пусть поборется со мной!" – бросил он вызов главе ПЦУ.

Новости
Хотел возглавить ПЦУ? Епифаний озвучил противоречивую информацию о Патриархе Филарете

Филарет и Епифаний

Филарет и Епифаний

Несмотря на это, подчеркнул Филарет, Киевский патриархат отстоит независимую украинскую церковь.

"Поверьте мне, я считаю, что он (Епифаний. – Ред.) Не на своем месте. В своей деятельности я, конечно, ошибаюсь. Вот и в нем ошибся, и во многих архиерееях также" – признался патриарх.

При этом отметил, что дело здесь даже не в митрополите, а в том, что в целом украинская церковь "попала в полную зависимость от Вселенского патриарха". По его словам, Епифаний начал слушать Варфоломея, потому что так сказано в Томосе, но это неприемлемо.

"Например, Синод ПЦУ принял решение изменить свершение Божественной литургии. Не за нашей традицией (украинский-славянской), а уже за греческой. Почему ты, украинец, не соблюдаешь украинской традиции, а переходишь на греческую?.. Также они сократили литургию, хотя украинская традиция совсем другая. Поймите, это важно для церкви", – выразил Филарет недовольство действиям главы ПЦУ.

Как писал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Марта Рок
Персоны
Митрополит Епифаний Патриарх Филарет
Место
Украина
Теги
Томос Православная церковь Украины
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
18
10
Смешно
0
Интересно
7
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Урбан Петр
Урбан Петр
Религия- опиум для народа!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Dudra Pavlo
Dudra Pavlo
они сократили литургию, хотя украинская традиция совсем другая. Поймите, это важно для церкви", – выразил Филарет недовольство действиям главы ПЦУ./деякі особливо УПОРОТІ священослужителі звикли своїх парафіян тримати по 3-4 години на ногах.МОЛОДЬ ПРОСТО перестає ходити.тому -ПРАВИЛЬНИЙ ХІД ПЦУ і Єпіфанія..
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Dudra Pavlo
Dudra Pavlo
Думаю,Єпіфанію відомо,що ображати старих,немічних і юродивих -гріх..Особливо коли у декого це все одночасно... )
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги