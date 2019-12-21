"Готов бороться!" Филарет бросил вызов Епифанию

Почетный патриарх Филарет заявил, что митрополит Епифаний находится не на своем месте, как предстоятель Православной церкви Украины.

А также добавил, что готов бороться с ним за Киевский патриархат. Об этом он рассказал в интервью, которое опубликовала пресс-служба Киевской Патриархии.

"С меня сделали немощного. Я это понимаю. Но если немощный я, пусть поборется со мной!" – бросил он вызов главе ПЦУ.

Филарет и Епифаний

Несмотря на это, подчеркнул Филарет, Киевский патриархат отстоит независимую украинскую церковь.

"Поверьте мне, я считаю, что он (Епифаний. – Ред.) Не на своем месте. В своей деятельности я, конечно, ошибаюсь. Вот и в нем ошибся, и во многих архиерееях также" – признался патриарх.

При этом отметил, что дело здесь даже не в митрополите, а в том, что в целом украинская церковь "попала в полную зависимость от Вселенского патриарха". По его словам, Епифаний начал слушать Варфоломея, потому что так сказано в Томосе, но это неприемлемо.

"Например, Синод ПЦУ принял решение изменить свершение Божественной литургии. Не за нашей традицией (украинский-славянской), а уже за греческой. Почему ты, украинец, не соблюдаешь украинской традиции, а переходишь на греческую?.. Также они сократили литургию, хотя украинская традиция совсем другая. Поймите, это важно для церкви", – выразил Филарет недовольство действиям главы ПЦУ.

Как писал OBOZREVATEL:

Синод ПЦУ в четверг, 5 декабря, дал главе ликвидированной УПЦ КП Филарету разрешение на пожизненное проживание и "использование для своей деятельности" комплекса зданий в Киеве на Пушкинской.

Патриарх после этого резко ответил Митрополиту Епифанию. Церковник с сарказмом поблагодарил ПЦУ за то, что его не выбросили на улицу.

Епифаний ранее рассказал, что почетный Патриарх Филарет во время выборов Предстоятеля озвучил свое желание возглавить Православную церковь Украины, но потом отказался.

Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) опровергла свою юридическую ликвидацию, о которой заявил глава ПЦУ митрополит Епифаний.

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