Не только Курбан-Байрам: Зеленский предложил ввести новые государственные праздники в Украине. Список

В Украине статус государственных планируют присвоить ряду праздников, среди которых Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда и другие.

Рассмотреть вопрос президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров, сказано на сайте ОП. Указ глава государства подписал 30 июля.

В документе отмечается, что такое предложение сделано с целью обеспечения конституционных прав и свобод граждан, реализации равных прав и возможностей всех верующих, почитания истории, культуры, традиций украинского общества как многонационального и многоконфессионального.

Правительство должно выработать предложения по взаимодействию со Всеукраинским советом церквей, религиозными организациями и Украинским институтом национальной памяти, после чего внести законопроект на рассмотрение парламента.

Текст указа Зеленского

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что планирует подписать указ о признании Курбан-Байрама и Ураза-Байрама государственными религиозными праздниками.