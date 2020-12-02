Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко и глава профильного комитета ВР Михаил Радуцкий сделали успокаивающие заявления о вакцинации. Если попытаться в них разобраться, выводы будут однозначны: украинцев будут вакцинировать "святой водой", а в медицинской документации появится новый метод лечения – исцеления.

Виктор Ляшко 27 ноября радостно сообщил, что в следующем году в Украине планируется вакцинировать от COVID -19 свыше 20 млн 851 тыс. человек. Вот его прекрасная цитата по этому поводу: "20 млн 851 тыс человек – это те люди, которых мы хотим и будем стараться охватить вакцинами против коронавирусной болезни. Из них 4 млн человек будут "закрыты" именно в рамках механизма COVAX, а на остальные 16 млн мы предполагаем средства в госбюджете для того, что закупить вакцину ".

Механизм COVAX – это часть международных договоренностей, по которым препараты поступят нам бесплатно. Здесь важнее те 16 млн вакцин, средства на которые предусмотрены в проекте главного казначейского документа. Поэтому "16" держим в памяти, и читаем дальше.

Теперь достаем другую цитату, уже председателя профильного парламентского комитета Михаила Радуцкого: накануне он сообщил сумму, которую Зе-команда не пожалела на закупку вакцин: это 26 млрд грн. Согласитесь, целый клад! За эти деньги можно было бы проложить 5-7 км дороги (в зависимости, сколько украдут) к даче какого-то чиновника, но нет, чиновники обделили какого бедного "слугу", и отдали на нас с вами.

Здесь скупая избирательская слеза должна потечь по вашей щеке. Но воздержитесь и перед этим запустите один процесс, который электорат массово избегал накануне президентских выборов – возьмите и подумайте.

В частности: берем 2,6 млрд грн (напомню, отобранных "Великого крадівництва") делим на 16 млн доз, заявленных Ляшко.

2600000000

---------------------- = 162,5 грн за дозу

16000000

То есть, Ляшко с Радуцким планируют покупать по 162,5 курс вакцины. А теперь посмотрим, сколько стоит реальная вакцина от мировых производителей: окончательной цены еще нет, но предварительно ее стоимость декларируется на уровне 40 долл., То есть – 1140 грн.

Но это там, У НИХ.

По стоимости в Украине есть два сценария:

первый – оптимистический: с учетом логистического плеча и тотальной терпимости к коррупции в области медицинских трейдеров - 40 баксов мгновенно превратятся в 80,

второй – пессимистический: если вакцину поставлять те же предприимчивые деятели, что и "гуманитарку" из Китая, то цифру "40" надо умножать на 3, а то и 4.

А у нас, напоминаю, заложено в бюджете лишь 162 гривни, ну и конечно – 50 коп. То есть, 5,7 долл.

Здесь возникает логичный вопрос: а что можно купить за эти деньги? На них можно пригласить "батюшку", чтобы он освятил воду, затем разлить ее по очень модных ампулах, далее - стоимость сделки умножить на 4, тогда худо-бедно в 2 ярда вписаться можно. Ну, а дальше провести всенародную псевдовакцинацию. Псевдоопрос ведь проводился, почему не повторить этот опыт на смежном рынке?

При этом, стоит повысить Виктора Ляшко до главного санитарного целителя Украины, а господина Радуцкого величать не иначе, как председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи, медицинского страхования и исцеления.

Но лично у меня дилемма, как называть вышеупомянутых медиков: таки целителями или лжецами. Ведь они оба откровенно обманывали нас: Радуцкий немного меньше, потому что знал, что тех денег не хватит даже на вакцинацию членов партии "Слуга народа", но скромно промолчал ... Тогда как Ляшко обманывал с размахом больше, чем пандемия коронавируса. Они должны четко понимать, какая большая диспропорция между реальным бюджетом на закупку вакцин и реально предусмотренными средствами. Но вместо честного разговора, паясничали перед микрофонами, прикрывая политику партии власти.

В том смысле импонирует позиция министра здравоохранения Максима Степанова: он сказал, что на закупку вакцин нужно 15,1 млрд грн. То есть в 7 раз больше!!!

В семь, Карл! То есть, Виктор и Михаил.

Вангую, что "слуги" это безобразие исправят: Степанова уволят, Ляшко назначат министром, а Радуцкий напишет еще одну смс-ку о члене в заднице.

Р. S. А что с вакцинированием, спрашиваете вы? А то же самое, что и с кислородом, что-то будет. Научились мы самостоятельно покупать кислородные концетраторы в Китае, то что нам мешает пойти дальше?