Гости "Свободы слова Савика Шустера" разберутся, чем обернутся для Украины местные выборы
В пятницу, 23 октября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии разберутся, чем обернутся для Украины местные выборы-2020: катастрофой или расцветом.
Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:
К чему приведут местные выборы: к катастрофе или расцвету Украины?
Кому было адресовано выступление Владимира Зеленского в Верховной Раде?
Сколько украинцев готовы отдать свой голос за деньги?
Участие в обсуждении примут:
Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";
Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";
Кира Рудик, председатель партии "ГОЛОС";
Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии";
Михаил Забродский, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, народный депутат, "Европейская солидарность";
Алексей Резников, вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;
Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019), лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана";
Борис Филатов, мэр Днепра, соучредитель партии "Пропозиція";
Андрей Садовый, мэр Львова;
Олег Синютка, народный депутат, "Европейская солидарность";
Александр Сенкевич, мэр Николаева;
Татьяна Домбровская, председатель ОО "Будущее Николаева";
Татьяна Котюжинская, президент Ассоциации медиа-юристов Украины;
Вероника Цепкало, жена и лидер штаба кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 октября президент Зеленский выступил в Верховной Раде Украины с ежегодным посланием. OBOZREVATEL вел текстовую трансляцию
в Минздраве назвали правила и меры безопасности, которые были утверждены на избирательных участках во время карантина.
Со своей стороны мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе делают все возможное, чтобы местные выборы 25 октября состоялись безопасно и законно.