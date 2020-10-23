Гости "Свободы слова Савика Шустера" разберутся, чем обернутся для Украины местные выборы

В пятницу, 23 октября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии разберутся, чем обернутся для Украины местные выборы-2020: катастрофой или расцветом.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

К чему приведут местные выборы: к катастрофе или расцвету Украины?

Кому было адресовано выступление Владимира Зеленского в Верховной Раде?

Сколько украинцев готовы отдать свой голос за деньги?

Участие в обсуждении примут:

Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";

Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Кира Рудик, председатель партии "ГОЛОС";

Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии";

Михаил Забродский, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, народный депутат, "Европейская солидарность";

Алексей Резников, вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019), лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана";

Борис Филатов, мэр Днепра, соучредитель партии "Пропозиція";

Андрей Садовый, мэр Львова;

Олег Синютка, народный депутат, "Европейская солидарность";

Александр Сенкевич, мэр Николаева;

Татьяна Домбровская, председатель ОО "Будущее Николаева";

Татьяна Котюжинская, президент Ассоциации медиа-юристов Украины;

Вероника Цепкало, жена и лидер штаба кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало.

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 октября президент Зеленский выступил в Верховной Раде Украины с ежегодным посланием. OBOZREVATEL вел текстовую трансляцию