Гости студии "Свободы слова Савика Шустера" обсудят ослабление ограничений и бойкот мэров в стране
В пятницу, 8 мая, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят смягчения карантинных мероприятий в Украине, годовщину окончания Второй мировой войны в Европе и "восстание" мэров крупных городов против центральной власти.
Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или на YouTube-канале Shuster online.
В студии развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:
Действительно ли страна готова к смягчению карантина?
Как Украина должна отмечать окончание Второй мировой войны в Европе?
Почему мэры некоторых крупных городов бойкотируют решение центральной власти?
Участие в обсуждении примут:
Леонід Кравчук, Президент Украины (1991-1994);
Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения Украины;
Украинские врачи, которые вернулись из Италии;
Давид Арахамия, председатель фракции партии "слуги народа";
Петро Порошенко, Президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская Солидарность";
Святослав Вакарчук, лидер партии "ГОЛОС";
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";
Виталий Кличко, мэр Киева;
Борис Филатов, мэр Днепра;
Андрей Садовый, мэр Львова.
Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая Кабмин опубликовал официальное постановление о смягчении ограничительных мер через коронавирус с 11 мая и продление карантина до 22 мая.