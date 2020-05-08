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8 мая • обновлено в 21:46
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Гости студии "Свободы слова Савика Шустера" обсудят ослабление ограничений и бойкот мэров в стране

1.4т
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В пятницу, 8 мая, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят смягчения карантинных мероприятий в Украине, годовщину окончания Второй мировой войны в Европе и "восстание" мэров крупных городов против центральной власти.

Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или на YouTube-канале Shuster online.

В студии развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

"Конец карантина? Конец войны?" Гости студии "Свободы слова Савика Шустера" обсудят ослабление ограничений и бойкот мэров в стране

  • Действительно ли страна готова к смягчению карантина?

  • Как Украина должна отмечать окончание Второй мировой войны в Европе?

  • Почему мэры некоторых крупных городов бойкотируют решение центральной власти?

Участие в обсуждении примут:

  • Леонід Кравчук, Президент Украины (1991-1994);

  • Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения Украины;

  • Украинские врачи, которые вернулись из Италии;

  • Давид Арахамия, председатель фракции партии "слуги народа";

  • Петро Порошенко, Президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская Солидарность";

  • Святослав Вакарчук, лидер партии "ГОЛОС";

  • Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";

  • Виталий Кличко, мэр Киева;

  • Борис Филатов, мэр Днепра;

  • Андрей Садовый, мэр Львова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая Кабмин опубликовал официальное постановление о смягчении ограничительных мер через коронавирус с 11 мая и продление карантина до 22 мая.

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Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Погорилко
Темы
Свобода слова Савика Шустера Карантин в Украине
Персона
Савик Шустер
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