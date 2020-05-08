"Конец карантина? Конец войны?" Гости студии "Свободы слова Савика Шустера" обсудят ослабление ограничений и бойкот мэров в стране

В пятницу, 8 мая, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят смягчения карантинных мероприятий в Украине, годовщину окончания Второй мировой войны в Европе и "восстание" мэров крупных городов против центральной власти.

Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или на YouTube-канале Shuster online.

В студии развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

Действительно ли страна готова к смягчению карантина?

Как Украина должна отмечать окончание Второй мировой войны в Европе?

Почему мэры некоторых крупных городов бойкотируют решение центральной власти?

Участие в обсуждении примут:

Леонід Кравчук , Президент Украины (1991-1994);

Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения Украины;

Украинские врачи, которые вернулись из Италии;

Давид Арахамия , председатель фракции партии "слуги народа";

Петро Порошенко , Президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская Солидарность";

Святослав Вакарчук, лидер партии "ГОЛОС";

Юрий Бойко , сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Виталий Кличко , мэр Киева;

Борис Филатов , мэр Днепра;

Андрей Садовый, мэр Львова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая Кабмин опубликовал официальное постановление о смягчении ограничительных мер через коронавирус с 11 мая и продление карантина до 22 мая.

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