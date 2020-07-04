Госстат впервые опубликовал статистику по умершим от COVID-19 и пневмонии

Государственная службы статистики впервые опубликовала официальную информацию о количестве погибших от коронавируса (COVID-19).

Данные за январь-март 2020 года появились на сайте ведомства. Отметим, что раньше эту информацию скрывали согласно постановлению правительства о карантине.

Госстат сообщил, что три месяца в Украине скончались 149 064 человек. Из них только девять украинцев погибли от COVID-19. Грипп и пневмония унесли жизни 1974 человек (в том числе, в марте – 648).

Среди других причин смерти названы: инфекционные и паразитарные болезни – 2 032 человек, туберкулез – 892, СПИД – 860. От рака за указанный период умерли 19 711 человек.

Также наиболее частой причиной смерти названо заболевание системы кровообращения – умерли 101 633 человек, в том числе от ишемической болезни сердца – 69 976.

В ведомстве отметили, что 7083 украинцев умерли по другим причинам, не связанными с болезнями: ДТП – 882, утопление – 220, пожаре – 358, случайное отравление (кроме алкоголя) – 499, отравление спиртным – 657, самоубийства – 1357 (из них в марте - 488), умышленные убийства – 365.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 4 июля в Украине официально подтверждены 47 677 случаев COVID-19. Из них 914 были обнаружены за прошедшие сутки.